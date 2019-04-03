2019-04-03T11:30:51+03:00
Общество

Ярославский блошиный рынок переедет

С Кирпичной улицы он переместится в торговый центр «Тандем»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Блошиный рынок в Ярославле переедет.Блошиный рынок в Ярославле переедет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Блошиный рынок в Ярославле переедет с улицы Кирпичной в экспо-центр «Тандем» на улице Полушкина роща. Здесь 7 апреля откроется ярославский антикварный салон совместно с блошиным рынком.

- Любой посетитель рынка может приобрести монеты и бумажные деньги всех стран мира; картины ярославских и других художников, редкие старинные открытки с картинами художников 18-19 века - Елизаветы Бем и великого Каразина, изделия каслинских мастеров, фарфор, хрусталь и другие предметы, - рассказали организаторы площадки.

Переезд блошиного рынка связан с тем, что на улице Кирпичной уже идет строительство садика, соответственно, проход здесь стал затруднителен.

Площадку под антикварный салон и блошиный рынок арендовало музейное объединение «Толбухино». Места для антикваров и пенсионеров оно обещает предоставить бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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