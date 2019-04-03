Ярославские «эскобары»: полиция задержала мужчин, которые вырастили 36 кг марихуаны
В Ярославской области полиция задержала 6 человек, которые выращивали наркосодержащие растения. Самый главный подозреваемый наркодилер – ранее судимый 47-летний мужчина. Предприимчивые «фермеры» даже оборудовали теплицы в частных домах в Первомайском, Любимском и Даниловском районах. Теплицы оснащены специальным освещением, техникой для полива и удобрения, на этих «плантациях» даже трудились работники.
Сбыт наркотиков тоже был продуман до мелочей и поставлен на поток: стоял станок для прессовки высушенных наркотиков.
Всего полиция изъяла более 450 кустов конопли.
Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых заключены под стражу. Все фигуранты дела могут оказаться за решеткой на срок от десяти до двадцати лет.
В Ярославской области изъято 36 кг марихуаны.УМВД по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU