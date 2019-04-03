Ярославские «эскобары»: полиция задержала мужчин, которые вырастили 36 кг марихуаны

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-03T10:32:42+03:00

Всего полиция изъяла более 450 кустов конопли/ФОТО: УМВД России по Ярославской области

Для производства и сбыта у них были теплицы, освещение, рабочие руки и даже станок для прессовки [ВИДЕО]

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В Ярославской области полиция задержала 6 человек, которые выращивали наркосодержащие растения. Самый главный подозреваемый наркодилер – ранее судимый 47-летний мужчина. Предприимчивые «фермеры» даже оборудовали теплицы в частных домах в Первомайском, Любимском и Даниловском районах. Теплицы оснащены специальным освещением, техникой для полива и удобрения, на этих «плантациях» даже трудились работники.

Сбыт наркотиков тоже был продуман до мелочей и поставлен на поток: стоял станок для прессовки высушенных наркотиков.

Всего полиция изъяла более 450 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых заключены под стражу. Все фигуранты дела могут оказаться за решеткой на срок от десяти до двадцати лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/700917" frameborder="0"></iframe> В Ярославской области изъято 36 кг марихуаны.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU