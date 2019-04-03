2019-04-03T10:20:01+03:00
Происшествия

Двое рецидивистов на такси обокрали 11 строящихся домов в Ярославском районе

Мужчины вывозили стройматериалы и инструмент
Роман РЫЖИКОВ
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Только по одному из заявлений ущерб составил больше 60 тысяч рублейТолько по одному из заявлений ущерб составил больше 60 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославской районе полицейские задержали двух воров-рецидивистов, которые обокрали 11 строящихся домов. Преступники действовали дерзко – выносили инструмент и стройматериалы и вызывали к месту преступления такси. Только по одному из заявлений сумма ущерба составила больше 60 тысяч рублей.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились сразу несколько пострадавших. 41-летний и 39-летний подельники выносили имущество из домов и строительных вагончиков. После задержания ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности мужчины во всем признались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям

ИСТОЧНИК KP.RU

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