В Рыбинске 21-летний водитель сбил пожилую женщину на улице 9 мая

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-03T09:57:07+03:00

Пешеход госпитализирована с травмами Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По предварительным данным она переходила дорогу не по правилам

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Во вторник, 2 апреля, в Рыбинске под колесами легковушки пострадала женщина. ДТП произошло на улице 9 мая около 17:15. По предварительным данным 65 летняя местная жительница переходила дорогу не по правилам, когда ее сбил 21-летний водитель на «четырнадцатой».

- Пешеход госпитализирована с травмами. – сообщили в пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

На месте работали ДПС, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU