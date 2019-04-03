2019-04-03T09:49:54+03:00
Общество

В Мышкине откроется арт-пространство «Включайся»

Местные жители смогут участвовать в тренингах, творческих вечерах и ролевых играх
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Предполагается, что современная площадка привлечет молодежь и повысит социокультурную активность местных жителейПредполагается, что современная площадка привлечет молодежь и повысит социокультурную активность местных жителейФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Мышкине в рамках программы «100 городских лидеров» будет создано арт-пространство «Включайся».

Каждый день там будут проходить тренинги по развитию лидерских качеств. В качестве экспертов выступят приглашенные гости. Помимо этого, организаторы планируют проведение творческих вечеров, ролевых и интеллектуальных игр.

Предполагается, что современная площадка привлечет молодежь и повысит социокультурную активность местных жителей.

Реализовывать интересный проект поможет «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Также арт-пространство получит информационную поддержку, для того, чтобы привлечь свою аудиторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое рецидивистов на такси обокрали 11 строящихся домов в Ярославском районе
В Рыбинске 21-летний водитель сбил пожилую женщину на улице 9 мая
В аварии под Ростовом разбился мужчина
Ярославский аэропорт «Туношна» возобновил авиасообщение с Казанью
Одну из улиц в Рыбинске могу переименовать в честь героев 6-ой роты
В Рыбинске хотят поставить новое колесо обозрения
Беда миновала: в Ярославле двое подростков вышли на рыхлый лед, но к ним тут же подъехали спасатели
В Ярославле мужчина оплатил долги по счетам чтоб слетать на отдых в Канаду
Следователи завели уголовное дело по факту схода с путей пяти железнодорожных цистерн в Ярославской области
Молодые учителя Ярославской области поехали в Москву и стали лауреатами всероссийского педагогического конкурса
Имущество Волковского театра могут передать Александринке
Сбербанк запустил бесплатную услугу сурдоперевода в отделениях по всей России
В Ярославской области мошенники украли у покупательницы аккордеона 142 тысячи рублей