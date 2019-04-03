В Мышкине откроется арт-пространство «Включайся»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-03T09:49:54+03:00

Предполагается, что современная площадка привлечет молодежь и повысит социокультурную активность местных жителей Фото: Правительство Ярославской области

Местные жители смогут участвовать в тренингах, творческих вечерах и ролевых играх

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В Мышкине в рамках программы «100 городских лидеров» будет создано арт-пространство «Включайся».

Каждый день там будут проходить тренинги по развитию лидерских качеств. В качестве экспертов выступят приглашенные гости. Помимо этого, организаторы планируют проведение творческих вечеров, ролевых и интеллектуальных игр.

Предполагается, что современная площадка привлечет молодежь и повысит социокультурную активность местных жителей.

Реализовывать интересный проект поможет «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Также арт-пространство получит информационную поддержку, для того, чтобы привлечь свою аудиторию.

ИСТОЧНИК KP.RU