В Мышкине откроется арт-пространство «Включайся»
В Мышкине в рамках программы «100 городских лидеров» будет создано арт-пространство «Включайся».
Каждый день там будут проходить тренинги по развитию лидерских качеств. В качестве экспертов выступят приглашенные гости. Помимо этого, организаторы планируют проведение творческих вечеров, ролевых и интеллектуальных игр.
Предполагается, что современная площадка привлечет молодежь и повысит социокультурную активность местных жителей.
Реализовывать интересный проект поможет «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Также арт-пространство получит информационную поддержку, для того, чтобы привлечь свою аудиторию.
ИСТОЧНИК KP.RU