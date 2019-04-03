2019-04-03T09:49:32+03:00
Происшествия

В аварии под Ростовом разбился мужчина

Водитель «девяносто девятой» не справился с управлением и влетел в дерево
Роман РЫЖИКОВ
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От удара отечественная легковушка превратилась в груду железаОт удара отечественная легковушка превратилась в груду железаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в ночь на 4 апреля, около 1:20 в Ростовском районе. Двигаясь по дороге Ростов-Марково 31-летний водитель «девяносто девятой» не справился с управлением и врезался в дерево. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте работали спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики. Проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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