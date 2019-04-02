Ярославский аэропорт «Туношна» возобновил авиасообщение с Казанью
Во вторник, 2 апреля, в аэропорту «Туношна» приземлился первый самолет из Казани. Авиасообщение со столицей Татарстана возобновлено. Об этом сообщил на своей странице в Вконтакте губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
- Чуть больше часа - и ярославцы смогут познакомиться с достопримечательностями Казани или сделать пересадку на рейсы в направлении Урала и Сибири. – отметил глава региона.
Компания «ЮВТ АЭРО» будет осуществлять перелеты дважды в неделю: по вторникам и четвергам. По вторникам самолет из Ярославля будет отправляться в 19:00, из Казани – в 16:05. По воскресеньям – В 12 и 10 часов соответственно.
Кроме того, Дмитрий Миронов сообщил, что ведутся переговоры об организации прямых рейсов в Сочи и Симферополь
Расписание уже на сайте аэропортаФото: Роман РЫЖИКОВ
Фото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU