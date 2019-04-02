Ярославский аэропорт «Туношна» возобновил авиасообщение с Казанью

СЕГОДНЯ 22:13 2019-04-02T22:13:16+03:00

Со 2 апреля начались перелеты из столицы Золотого кольца в Татарстан

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Во вторник, 2 апреля, в аэропорту «Туношна» приземлился первый самолет из Казани. Авиасообщение со столицей Татарстана возобновлено. Об этом сообщил на своей странице в Вконтакте губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Чуть больше часа - и ярославцы смогут познакомиться с достопримечательностями Казани или сделать пересадку на рейсы в направлении Урала и Сибири. – отметил глава региона.

Компания «ЮВТ АЭРО» будет осуществлять перелеты дважды в неделю: по вторникам и четвергам. По вторникам самолет из Ярославля будет отправляться в 19:00, из Казани – в 16:05. По воскресеньям – В 12 и 10 часов соответственно.

Кроме того, Дмитрий Миронов сообщил, что ведутся переговоры об организации прямых рейсов в Сочи и Симферополь

Расписание уже на сайте аэропортаФото: Роман РЫЖИКОВ

Фото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU