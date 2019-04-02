Одну из улиц в Рыбинске могу переименовать в честь героев 6-ой роты
Об этом сообщил глава города Денис Добряков
Изменить размер текста:
Одну из рыбинских улиц планируют переименовать в честь героев 6-ой роты. Среди десантников, погибших 19 лет назад в Чечне, оказались рыбинцы Роман Судаков и Станислав Грудинский.
- Поручил архитекторам подготовить список подходящих улиц, - сообщил глава города Денис Добряков. – После этого вынесем на общественное обсуждение.
Улицу выберут путем народного голосования
ИСТОЧНИК KP.RU