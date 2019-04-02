Одну из улиц в Рыбинске могу переименовать в честь героев 6-ой роты

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-02T20:03:17+03:00

Об этом сообщил глава города Денис Добряков

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Одну из рыбинских улиц планируют переименовать в честь героев 6-ой роты. Среди десантников, погибших 19 лет назад в Чечне, оказались рыбинцы Роман Судаков и Станислав Грудинский.

- Поручил архитекторам подготовить список подходящих улиц, - сообщил глава города Денис Добряков. – После этого вынесем на общественное обсуждение.

Улицу выберут путем народного голосования

ИСТОЧНИК KP.RU