В Рыбинске хотят поставить новое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-02T17:53:14+03:00

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В Рыбинске может появиться колесо обозрения. Об этом сообщили в администрации города. С предложением поставить аттракцион к рыбинским властям инвестор. Он готов установить колесо обозрения за свои средства. Высота конструкции составит 37 метров. На нем разместят 18 кабин. Время оборота составит от 6 до 10 минут. Одновременно прокатиться на колесе смогут 108 человек.

Инвестор предложил поставить аттракцион в Волжском парке. Но возможны и другие варианты.

- Как житель города очень хочу, чтобы этот проект был реализован в ближайшее время. Как глава не совсем согласен с местом размещения колеса обозрения. С точки зрения посещаемости участок парка в створе улицы Пушкина не слишком выигрышный. Считаю, что целесообразнее установить аттракцион ближе к дворцу спорту «Полёт». Там колесо будет более востребованным среди горожан, - отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

Окончательное решение об установке аттракциона должен принять местный градостроительный совет.

ИСТОЧНИК KP.RU