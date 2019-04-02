Беда миновала: в Ярославле двое подростков вышли на рыхлый лед, но к ним тут же подъехали спасатели
В Ярославле спасатели «Центра гражданской защиты» продолжают следить за тем, чтобы горожане не выходили на лед в черте города. На реке Которосль сооружен стационарный спасательный пост. Каждый день сотрудники спасательной службы дежурят и предупреждают рыбаков об опасности весеннего льда. Напомним, что он не трещит, как зимний, а является очень рыхлым и неспособным выдержать человеческий вес.
Вчера, 1 апреля, на лед Коросли недалеко от моста вышли два парня. Они пробивали палкой ледяные глыбы. Скоро подъехали спасатели на аэролодке «Пиранья». Подростки тут же вышли на берег и услышали от спасателей о правилах поведения на льду. Они напомнили школьникам, что выход на лед запрещен с 5 марта.
Если вы увидели, что дети гуляют по льду на акваториях рек, попросите их вернуться на берег или вызовите спасателей.
Если вы решили рыбачить в весенний период, помните: это может закончиться бедой.
ИСТОЧНИК KP.RU