Беда миновала: в Ярославле двое подростков вышли на рыхлый лед, но к ним тут же подъехали спасатели

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-02T16:49:23+03:00

Если вы увидели, что дети гуляют по льду на акваториях рек, попросите их вернуться на берег или вызовите спасателей/ФОТО: мэрия Ярославля

Они объяснили школьникам, чем могут закончиться такие прогулки

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В Ярославле спасатели «Центра гражданской защиты» продолжают следить за тем, чтобы горожане не выходили на лед в черте города. На реке Которосль сооружен стационарный спасательный пост. Каждый день сотрудники спасательной службы дежурят и предупреждают рыбаков об опасности весеннего льда. Напомним, что он не трещит, как зимний, а является очень рыхлым и неспособным выдержать человеческий вес.

Вчера, 1 апреля, на лед Коросли недалеко от моста вышли два парня. Они пробивали палкой ледяные глыбы. Скоро подъехали спасатели на аэролодке «Пиранья». Подростки тут же вышли на берег и услышали от спасателей о правилах поведения на льду. Они напомнили школьникам, что выход на лед запрещен с 5 марта.

Если вы увидели, что дети гуляют по льду на акваториях рек, попросите их вернуться на берег или вызовите спасателей.

Если вы решили рыбачить в весенний период, помните: это может закончиться бедой.

ИСТОЧНИК KP.RU