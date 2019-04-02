2019-04-02T16:42:18+03:00
Общество

В Ярославле мужчина оплатил долги по счетам чтоб слетать на отдых в Канаду

Сумма долга нарушителя составляла более 50 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы нашли управу на злостного неплательщика. На имя нарушителя было заведено несколько исполнительных производств, однако мужчина совсем не собирался оплачивать счета. После того, как сотрудники приставов запретили нарушителю выезд из страны, он оперативно погасил все долги.

- Указанная мера принудительного исполнения побудила должника перед поездкой на отдых в Канаду погасить задолженность в размере более 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Чтоб выехать за пределы страны нарушитель оперативно принёс в отдел судебных приставов по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам квитанцию об оплате. После этого ограничение о выезде было снято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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