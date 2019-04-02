Следователи завели уголовное дело по факту схода с путей пяти железнодорожных цистерн в Ярославской области

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-02T16:25:45+03:00

По предварительным оценкам ущерб от происшествия составил не менее 9 миллионов рублей

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Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ завел уголовное дело по факту схождения с рельсов железнодорожных цистерн. Происшествие случилось у станции Полянки в июле прошлого года. С того времени правоохранителями проводилась доследственная проверка.

- Сход с рельсов пяти груженых цистерн повлекло повреждение пути, устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, а также задержку в исполнении графика движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Общая сумма ущерба от этого оценена не менее, чем в 9 миллионов рублей, - сообщили следователи.

Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU