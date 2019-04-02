Молодые учителя Ярославской области поехали в Москву и стали лауреатами всероссийского педагогического конкурса

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-02T15:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Два молодых педагога из Ярославля стали лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2019». Они получили памятные медали и дипломы. Учитель начальных классов средней школы поселка Ярославка Мария Писарёк и учитель математики и физики средней школы №2 Переславля-Залесского Алена Цуцурина выиграли сначала областной этап. Его проводили в октябре, а теперь участницы успешно проявили себя на высоком всероссийском уровне. Они выступили с речью, провели презентацию и организовали открытое занятие с детьми. Конкурс предназначен для учителей, чей педагогический стаж не превышает пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU