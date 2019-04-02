2019-04-02T15:16:18+03:00
Экономика

Сбербанк запустил бесплатную услугу сурдоперевода в отделениях по всей России

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Сервис перевода на жестовый язык значительно упрощает коммуникацию между клиентами с нарушениями слуха или речи и сотрудником банка.

Сурдоперевод обеспечивается с помощью видеозвонка переводчику с планшета сотрудника.

Услуга предоставляется бесплатно.

С сегодняшнего дня более чем в 5 тысячах отделений Сбербанка доступна услуга сурдоперевода. Благодаря сервису клиенты с нарушением слуха или речи в офисах банка по всей России могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на жестовом языке.

Уникальный высококачественный сервис осуществляется с помощью видеозвонка переводчику из отделения банка: сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка. Для запуска сервиса по всей стране Сбербанк принял на работу 20 профессиональных сурдопереводчиков. Клиентам банка услуга предоставляется бесплатно. Трехсторонняя консультация сотрудник банка — клиент — сурдопереводчик признана экспертами с нарушениями слуха и речи наиболее эффективным и понятным способом коммуникации.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В прошлом году мы провели пилотный запуск сурдоперевода в 24 городах. По результатам пилота были получены положительные отзывы от наших клиентов. 60% всех консультаций на жестовом языке касаются сложных банковских продуктов, таких как кредиты. Поэтому мы приняли решение масштабировать услугу сурдоперевода более чем на 5 тысяч офисов по всей стране».

Сурдоперевод позволяет клиентам с нарушениями слуха и речи и сотрудникам банка говорить на одном языке, что является еще одним шагом для повышения доступности финансовых продуктов и услуг для всех людей, независимо от их особенностей.

Подробнее об услуге и адресах отделений — по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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