2019-04-02T15:11:23+03:00
Происшествия

В Ярославской области мошенники украли у покупательницы аккордеона 142 тысячи рублей

Женщина обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Даниловском районе мошенники похитили у 30-летней женщины более 142 тысяч рублей. Она рассказала полицейским, что нашла в Интернете объявление о продаже аккордеона и связалась с продавцом. Парень попросил сделать «предоплату», рассказав покупательнице комбинацию действий. Женщина даже ходила к банкомату, чтобы совершить какие-то банковские манипуляции. После этого у нее с карты пропала крупная сумма.

Сотрудники полиции просят ярославцев быть очень бдительными и не делать никаких денежных манипуляций с помощью третьих лиц. Особенно важно не сообщать PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Также не нужно хранить пин-код рядом с картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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