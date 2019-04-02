Земляные работы в Ярославле теперь будут согласовывать с главами районов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-02T14:50:39+03:00

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Земляные работы теперь будут согласовывать с главами районов Ярославля. Об этом сообщили на совещании в мэрии, которое провела советник мэра Алла Кибец.

Вопрос подняли потому что сейчас разрешение на проведение раскопок выдает агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля. При этом в руководстве районов порой даже не знают о предстоящих работах. Теперь ситуация поменяется.

— Если на территории какого-либо района будут вестись раскопки, заявитель должен будет уведомить территориальную администрацию. Самое главное в этом процессе — не затягивать согласование. В течение трёх дней подобные вопросы должны быть рассмотрены, — подчеркнула Алла Кибец.

Соответствующие изменения изменения внесут в правила предоставления ордера на земляные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU