Земляные работы в Ярославле теперь будут согласовывать с главами районов
Земляные работы теперь будут согласовывать с главами районов Ярославля. Об этом сообщили на совещании в мэрии, которое провела советник мэра Алла Кибец.
Вопрос подняли потому что сейчас разрешение на проведение раскопок выдает агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля. При этом в руководстве районов порой даже не знают о предстоящих работах. Теперь ситуация поменяется.
— Если на территории какого-либо района будут вестись раскопки, заявитель должен будет уведомить территориальную администрацию. Самое главное в этом процессе — не затягивать согласование. В течение трёх дней подобные вопросы должны быть рассмотрены, — подчеркнула Алла Кибец.
Соответствующие изменения изменения внесут в правила предоставления ордера на земляные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU