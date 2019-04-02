2019-04-02T13:37:11+03:00
Происшествия

В Ярославской области парень украл телефон у посетительницы кафе

Полиция нашла ранее судимого гостя заведения и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция вернула телефон хозяйке, идет расследованиеПолиция вернула телефон хозяйке, идет расследованиеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Любимском районе произошла кража мобильника. Ночью женщина отдыхала в местном кафе. У нее на столике лежал телефон. Когда дама отвлекалась, то один из посетителей заметил аппарат и схватил его. После этого 21-летний парень убежал. Полиция нашла воришку. Подозреваемый нигде не работал, был судим ранее. Молодой человек рассказал, как все было. Однако, даже такая откровенность не убережет его от наказания. По факту кражи возбудили уголовное дело. Полиция вернула телефон хозяйке, идет расследование.

Если вы увидели, что где-то произошло преступление, немедленно сообщите об этом сотрудникам полиции по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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