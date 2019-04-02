В Ярославле засыпали огромную яму, которая вчера образовалась в результате аварии на сетях водоканала
На перекрестке улицы Лисицына и Мышкинского проезда произошла авария сетей «Ярославльводоканала». В результате этого провалился асфальт и образовалась огромная яма.
В течение нескольких часов бригада устранила последствия аварии и заделала прорыв.
Асфальт на этом участке был отремонтирован в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
— Нарушение покрытия дороги не связано с работой подрядчика, который работал по БКД. Авария произошла на водопроводе, которому уже около 30 лет, ввиду подвижки грунта, — считает заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Олег Одинцов.
Пока сотрудники «Ярославльводоканала» проводили ремонтные работы, в близлежащих домах воду не отключали. На время осталась без воды лишь автозаправочная станция.
Место ямы засыпали пескогравийной смесью.
ИСТОЧНИК KP.RU