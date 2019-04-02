2019-04-02T13:02:37+03:00
Происшествия

В Ярославле засыпали огромную яму, которая вчера образовалась в результате аварии на сетях водоканала

Асфальт еще не положили, но на месте провала лежит пескогравийная смесь
Екатерина РЯБЦЕВА
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В течение нескольких часов бригада устранила последствия аварии и заделала прорыв/ФОТО: мэрия ЯрославляВ течение нескольких часов бригада устранила последствия аварии и заделала прорыв/ФОТО: мэрия Ярославля
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На перекрестке улицы Лисицына и Мышкинского проезда произошла авария сетей «Ярославльводоканала». В результате этого провалился асфальт и образовалась огромная яма.

В течение нескольких часов бригада устранила последствия аварии и заделала прорыв.

Асфальт на этом участке был отремонтирован в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Нарушение покрытия дороги не связано с работой подрядчика, который работал по БКД. Авария произошла на водопроводе, которому уже около 30 лет, ввиду подвижки грунта, — считает заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Олег Одинцов.

Пока сотрудники «Ярославльводоканала» проводили ремонтные работы, в близлежащих домах воду не отключали. На время осталась без воды лишь автозаправочная станция.

Место ямы засыпали пескогравийной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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