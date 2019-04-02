В Ярославской области нашли пропавшего подростка, который шел ночью к заброшенной церкви

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-02T12:18:38+03:00

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Вчера, 1 апреля, в поселке Поречье Ростовского района пропал 13-летний мальчик. Он пошел в школу и не вернулся домой в то время, когда обычно приходил после уроков. Мама мальчика обратилась в полицию. Сотрудники полиции выяснили, что подросток ушел в сторону деревни Климатино к заброшенной церкви. Дорога шла через лес. Поиски мальчика шли всю ночь. Утром, примерно в 7:30 он был на автобусной остановке. Там его и нашли и доставили маме. С мальчиком проводятся профилактические беседы, чтобы выяснить, почему он захотел уйти из дома и бродить один в темноте.

ИСТОЧНИК KP.RU