2019-04-02T12:02:58+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку по факту драки, в которой участвовала Виктория Скрипаль

Причиной инцидента стал конфликт с председателем ТСЖ ее дома
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: скриншот с видео, предоставленного Виктории Скрипаль.Фото: скриншот с видео, предоставленного Виктории Скрипаль.
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Историей с избиением Виктории Скрипаль занялись правоохранители.

- Полиция проводит проверку по факту конфликта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, инцидент произошел 1 апреля. Племянницу британского шпиона Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль и ее мужа побил председатель ТСЖ дома, где они живут в Ярославле. По словам женщины, причиной стало то, что правление ТСЖ приняло решение переизбрать нового руководителя, а прежний отказался складывать полномочия. Из-за этого завязалась потасовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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