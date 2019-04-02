Полиция проводит проверку по факту драки, в которой участвовала Виктория Скрипаль
Причиной инцидента стал конфликт с председателем ТСЖ ее дома
Фото: скриншот с видео, предоставленного Виктории Скрипаль.
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Историей с избиением Виктории Скрипаль занялись правоохранители.
- Полиция проводит проверку по факту конфликта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Напомним, инцидент произошел 1 апреля. Племянницу британского шпиона Сергея Скрипаля Викторию Скрипаль и ее мужа побил председатель ТСЖ дома, где они живут в Ярославле. По словам женщины, причиной стало то, что правление ТСЖ приняло решение переизбрать нового руководителя, а прежний отказался складывать полномочия. Из-за этого завязалась потасовка.
ИСТОЧНИК KP.RU