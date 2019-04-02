В Ярославской области в ночном пожаре погибла девочка-подросток

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-02T13:02:07+03:00

Родители и старший брат доставлены в больницу в тяжелом состоянии

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Сегодня, в ночь на 2 апреля, в Борисоглебском поселке загорелся частный дом. Погибла 13-летняя девочка. Ее родители и 18-летний брат в тяжелом состоянии. Они находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте происшествия ведут работы следователи и криминалисты. Уточняются обстоятельства, при которых случилась страшная трагедия.

– По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, – прокомментировали в Следственном комитете Российской Федерации по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU