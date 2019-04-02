2019-04-02T11:18:17+03:00
Происшествия

В Ярославле пешеход попал под колеса троллейбуса и пострадал

За рулем была женщина-водитель
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Мужчина получил травмы в результату удараМужчина получил травмы в результату удараФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Вчера, 1 апреля, на Советской улице недалеко от дома 74 произошла авария: пешеход попал под колеса троллейбуса. За рулем общественного транспорта была 24-летняя женщина-водитель. ДТП произошло вечером, около восьми часов.

63-летний мужчина пострадал. Он получил травмы в результату удара. Его доставили в больницу. Теперь ярославцу необходимо амбулаторное лечение. На место аварии тут же приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

– По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали происшествие в пресс-службе областного МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле засыпали огромную яму, которая вчера образовалась в результате аварии на сетях водоканала
В Ярославской области нашли пропавшего подростка, который шел ночью к заброшенной церкви
Полиция проводит проверку по факту драки, в которой участвовала Виктория Скрипаль
В Ярославской области в ночном пожаре погибла девочка-подросток
В Ярославле трамвай №6 сошел с рельсов
Порвала натяжной потолок, изуродовала мебель и уничтожила обои: что бывает, когда бывший муж выселяет женщину из квартиры
59 городов России примут «Зелёный Марафон»
С 8 апреля грузовики не будут пускать на дороги Ярославской области
Ярославская область оказалась в середине рейтинга регионов по уровню зарплат
«Буревестник» продолжает полет
Опасно: ярославцев шокировал огромный костер на проспекте Октября
Ярославцы хотят провести митинг против объединения театров
В Ярославле могут отменить автобус №77
Здравствуй, юность в сапогах: в Рыбинске начался весенний призыв
В Ярославле готовят постановление о переименовании Первомайского бульвара
Ярославские приставы приехали на работу к молодому человеку и принудительно доставили его в противотуберкулезный диспансер
В Ярославле для участников проекта «Ателье» прошел мастер-класс по фотографии