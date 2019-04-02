В Ярославле пешеход попал под колеса троллейбуса и пострадал

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-02T11:18:17+03:00

За рулем была женщина-водитель

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Вчера, 1 апреля, на Советской улице недалеко от дома 74 произошла авария: пешеход попал под колеса троллейбуса. За рулем общественного транспорта была 24-летняя женщина-водитель. ДТП произошло вечером, около восьми часов.

63-летний мужчина пострадал. Он получил травмы в результату удара. Его доставили в больницу. Теперь ярославцу необходимо амбулаторное лечение. На место аварии тут же приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

– По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали происшествие в пресс-службе областного МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU