В Ярославле трамвай №6 сошел с рельсов
Сегодня утром, 2 апреля, на улице Чкалова в Ярославле сошел с рельс трамвай № 6. Колеса электротранспорта врылись в землю. К счастью, авария произошла на прямом участке дороги, и опрокидывания не произошло. Как следствие, все трамваи, следующие по этому маршруту, встали. На месте работает бригада ремонтников.
Тем временем , в соцсетях разгорелся спор: нужны ли трамваи Ярославлю.
- Трамваи - это изюминка города, многие города убрали их, и теперь об этом жалеют - пишет администратор группы «Жесть Ярославль» в Вконтакте.
Особенная ценность для жителей города заключается в том, что на трамвае можно добраться без пробок. А с Пятерки можно доехать и до Брагино, и в центр.
Среди других плюсов ярославцы назвали и отсутствие выхлопных газов у данного вида транспорта.
Аргументом против стала дороговизна обслуживания.
Однако, в одном горожане сошлись: ремонта требуют не только устаревшие трамваи, но и полотно
Фото: Максим Каракин, Жесть Ярославль / vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU