В Ярославле трамвай №6 сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-02T10:51:39+03:00

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Сегодня утром, 2 апреля, на улице Чкалова в Ярославле сошел с рельс трамвай № 6. Колеса электротранспорта врылись в землю. К счастью, авария произошла на прямом участке дороги, и опрокидывания не произошло. Как следствие, все трамваи, следующие по этому маршруту, встали. На месте работает бригада ремонтников.

Тем временем , в соцсетях разгорелся спор: нужны ли трамваи Ярославлю.

- Трамваи - это изюминка города, многие города убрали их, и теперь об этом жалеют - пишет администратор группы «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

Особенная ценность для жителей города заключается в том, что на трамвае можно добраться без пробок. А с Пятерки можно доехать и до Брагино, и в центр.

Среди других плюсов ярославцы назвали и отсутствие выхлопных газов у данного вида транспорта.

Аргументом против стала дороговизна обслуживания.

Однако, в одном горожане сошлись: ремонта требуют не только устаревшие трамваи, но и полотно

Фото: Максим Каракин, Жесть Ярославль / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU