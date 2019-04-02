2019-04-02T10:34:43+03:00
Общество

Порвала натяжной потолок, изуродовала мебель и уничтожила обои: что бывает, когда бывший муж выселяет женщину из квартиры

Приставы приехали вместе с новым хозяин квартиры, чтобы выселить незаконно проживающую жену, и увидели это
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Когда сыну исполнилось 18 лет, он продал жилье своему отцу – бывшему мужу матери/ФОТО: УФССП России по Ярославской областиКогда сыну исполнилось 18 лет, он продал жилье своему отцу – бывшему мужу матери/ФОТО: УФССП России по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ярославские судебные приставы снова участвовали в драматичной семейной истории. Местная жительница купила квартиру и разделила ее на две доли – себе и малолетнему сыну. Когда ребенок подрос, заботливая мама подарила и свою часть квартиры любимому чаду. Так он стал полноценным собственником имущества. Когда сыну исполнилось 18 лет, он продал жилье своему отцу – бывшему мужу матери. Тот без зазрения совести обратился в суд с иском о выселении женщины. Она не согласилась с таким раскладом. Тогда приставы-исполнители приехали вместе с новым собственником на его новое место жительства. Их встретил сломанный ключ в замке входной двери. Это была первая неприятность, которая ожидала мужчину. Дальше, когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, они увидели еще несколько «пакостей» бывшей хозяйки: разъяренная дама порвала натяжной потолок, изуродовала всю мебель и оборвала обои. Вот в такое жилье въехал новый жилец. Приставы остались довольны: они исполнили решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле засыпали огромную яму, которая вчера образовалась в результате аварии на сетях водоканала
В Ярославской области нашли пропавшего подростка, который шел ночью к заброшенной церкви
Полиция проводит проверку по факту драки, в которой участвовала Виктория Скрипаль
В Ярославской области в ночном пожаре погибла девочка-подросток
В Ярославле пешеход попал под колеса троллейбуса и пострадал
В Ярославле трамвай №6 сошел с рельсов
59 городов России примут «Зелёный Марафон»
С 8 апреля грузовики не будут пускать на дороги Ярославской области
Ярославская область оказалась в середине рейтинга регионов по уровню зарплат
«Буревестник» продолжает полет
Опасно: ярославцев шокировал огромный костер на проспекте Октября
Ярославцы хотят провести митинг против объединения театров
В Ярославле могут отменить автобус №77
Здравствуй, юность в сапогах: в Рыбинске начался весенний призыв
В Ярославле готовят постановление о переименовании Первомайского бульвара
Ярославские приставы приехали на работу к молодому человеку и принудительно доставили его в противотуберкулезный диспансер
В Ярославле для участников проекта «Ателье» прошел мастер-класс по фотографии