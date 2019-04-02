Порвала натяжной потолок, изуродовала мебель и уничтожила обои: что бывает, когда бывший муж выселяет женщину из квартиры

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-02T10:34:43+03:00

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Ярославские судебные приставы снова участвовали в драматичной семейной истории. Местная жительница купила квартиру и разделила ее на две доли – себе и малолетнему сыну. Когда ребенок подрос, заботливая мама подарила и свою часть квартиры любимому чаду. Так он стал полноценным собственником имущества. Когда сыну исполнилось 18 лет, он продал жилье своему отцу – бывшему мужу матери. Тот без зазрения совести обратился в суд с иском о выселении женщины. Она не согласилась с таким раскладом. Тогда приставы-исполнители приехали вместе с новым собственником на его новое место жительства. Их встретил сломанный ключ в замке входной двери. Это была первая неприятность, которая ожидала мужчину. Дальше, когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, они увидели еще несколько «пакостей» бывшей хозяйки: разъяренная дама порвала натяжной потолок, изуродовала всю мебель и оборвала обои. Вот в такое жилье въехал новый жилец. Приставы остались довольны: они исполнили решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU