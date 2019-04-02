«Буревестник» продолжает полет

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-02T07:53:25+03:00

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Похоже, наставник «Бури» Михаил Терехов не бросал слов на ветер после первого домашнего матча одной четвертой финала суперлиги 1, который наши парни смогли выиграть у непобедимого до того питерского «Спартака» лишь на последней минуте. Наш коуч пообещал переломить неудачный ход плейофф. И вот повторная домашняя игра показала, что ярославцы нащупали свой стиль игры и могут поставить перед спартаковцами неразрешимые проблемы.

Ну прежде всего, «Буря» в повторном матче навязала гостям такую цепкую защиту, что спартаковцы лишь с неимоверным трудом, и то не часто, могли ее преодолевать. Об эффективности защиты «Бури» лучше всего говорят цифры протокола. Если с дальними бросками у спартаковцев еще как-то сносно получалось (5 из 21), то с более близких дистанций, но при более плотной защите, у гостей была настоящая катастрофа.- менее 40% точности! К тому же, и штрафные гости пробивали неважно. А при таких процентах много не набросаешь в кольцо. Но для победы команды Михаила Терехова одной защиты было, конечно, недостаточно. Нужно было забивать самим, что у «Бури» в этот вечер, получалось очень прилично, несмотря на 1 апреля. Если первые две три минуты игры обе команды никак не могли пристреляться, то дальше стало постепенно вырисовываться преимущество «Бури», игроки которой без промедлений брали игру на себя.

В ударе получился вечер нашего ключевого игрока Артема Бутянковса, который на старте ошеломил спартаковцев точными «трёхами» с высокой итоговой эффективностью – 3 из 5! Но к этим «трёхам» Артем сразу приложил серию подборов под своим щитом, а потом и под чужим кольцом находил возможности набирать очки. В итоге Артем почти сделал свой традиционный «дабл-дабл», набросав 22 очка при 9 подборах. И очень важно то, что ярославцы заметно сбавили число своих потерь мяча, хотя в первой половине матча пару своих передач все же испортили. Зато вторая половина игры получилась на ура. Тут несколько раз виртуозно брал игру на себя Джимми Гевин, прорываясь к чужому щиту, не взирая на великанов соперников. Джимми тоже набрал более 10 очков. Однако комбинации с его участием тоже были мощным оружием атак «Бури». И хоть не очень ярко сыграл наш записной снайпер Антон Агеев, его удачно заменил в этом Михаил Карпачев, отметившись 14 очками при пяти точных бросках со средних дистанций из пяти. Стопроцентно!

В третьей четверти, на которую команды вышли при двузначном преимуществе наших, у спартаковцев появился шанс на много сократить отрыв, когда судьи определили неспортивный фол у Владимира Белова и предоставил гостям возможность пробить четыре штрафных. Но это мало что изменило, потому что «Буря» уже разбушевалась вовсю. Четвертая четверть начиналась при 63:43, а такой гандикап «Буря» не имела права растерять. Теперь можно ехать в Петербург с уверенностью в своих силах.

«Буревестник» - «Спартак»(Санкт-Петербург) - 78 : 64(16:14, 20:10, 27:19, 15:21)

Счет в серии – 2:2

ИСТОЧНИК KP.RU