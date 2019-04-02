С 8 апреля грузовики не будут пускать на дороги Ярославской области

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-02T09:02:08+03:00

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С 8 апреля в Ярославской области вводится временное ограничение движения большегрузных машин. Мера касается проезда грузовиков по региональными межмуниципальным дорогам.

– Весной из-за переувлажнения и резких перепадов температур несущая способность автомобильных дорог сокращается в 1,5 – 3 раза, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Под воздействием тяжеловесного транспорта покрытие разрушается, что негативно влияет на безопасность движения.

Ограничения будут действовать до 7 мая. Но они не будут распространяться на пассажирские перевозки автобусами, перевозки продуктов питания, животных, кормов, лекарств, химических реагентов для очистки воды, семян, удобрений, почты, на дорожную, строительную, военную технику и транспорт, задействованный при ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Остальным грузоперевозчикам власти области посоветовали внести изменения в свои графики или получить в департаменте специальные разрешения на проезд .

Кстати, такое же ограничение вводят летом, если температура воздуха днем превышает 32 градуса.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить разрешение на проезд:

Прием заявителей по вопросам выдачи разрешений проводят специалисты комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами департамента дорожного хозяйства области по адресу: 150000, Ярославль, улица Чайковского, 42а, кабинет 109.

Режим работы: понедельник – четверг, с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.48.

Телефоны: +7 (4852) 78-63-12, 78-63-15, факс: 78-63-13.

Перечень региональных автомобильных дорог, на которых вводится ограничение движения, а также значения максимально допустимой нагрузки на ось опубликованы в приложении к приказу, опубликованному на странице департамента дорожного хозяйства в рубрике «Документы»/«Приказы департамента»/Приказ от 25.03.2019 №2.

ИСТОЧНИК KP.RU