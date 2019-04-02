СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-02T08:49:31+03:00

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Ярославская область оказалась в середине рейтинга регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России. У региона 46 место из 81.

По данным составителей рейтинга, средняя зарплата в малых и средних городах региона в 2018 году составляла 27,4 тысячи рублей. Причем, по сравнению с предыдущим годом она выросла на 12,2%. Также в рейтинге указано, что зарплаты в малых и средних городах составляет 80% от доходов жителей крупных городов.

В рейтинге учитывалось и соотношение зарплаты к стоимости фиксированного размера товаров и услуг. В частности, в Ярославской области оно равно 1,87.

На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 86,7 тысяч, на последнем - Чеченская республика с цифрой 20,4 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU