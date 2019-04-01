2019-04-01T21:21:38+03:00
Происшествия

Опасно: ярославцев шокировал огромный костер на проспекте Октября

Рядом находятся гаражи и сухие деревья
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На проспекте Октября в Ярославле развели огромный костер.На проспекте Октября в Ярославле развели огромный костер.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославцев напугало зарево, которое стояло вечером 1 апреля над гаражным комплексом на проспекте Октября в районе дома №82. Из далека казалось, что это пожар. Однако на деле всполохи огня оказались огромным костром.

- Горел мусор и какие-то ветки. Пламя поднималось вверх метра на полтора. Совсем рядом находился гараж, а с другой стороны - сухое дерево, - рассказала «Комсомольской правде - Ярославль» свидетельница происшествия Полина Зайцева.

Очевидцы вызвали пожарных.

Напомним, такое сжигание мусора, которое часто происходит весной, может быть очень опасно, так как пламя может перекинуться на ближайшие здания или деревья. В том числе, это касается приусадебных участков дачников. Чтобы рне допустить беды специалисты МЧС советуют сжигать мусор в металлическом контейнере или яме размером 1,5 на 1,5 метра не ближе 50 метров от заданий, с подветренной стороны; сжигать мусор только в безветренную погоду; место вокруг костра должно быть очищено от сухого мусора; иметь на участке первичные средства для тушения пожара - емкость с водой, ящик с песком и инструменты (лопата, ведро); не оставлять разведенный костер без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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