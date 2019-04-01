2019-04-01T16:48:37+03:00
Общество

Здравствуй, юность в сапогах: в Рыбинске начался весенний призыв

Сотрудники военкомата ожидают, что на службу отправятся примерно 200 новобранцев
Екатерина РЯБЦЕВА
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1 апреля на территории России стартовал весенний призыв. Ряды ВС России пополнят молодые солдаты из Рыбинска и Рыбинского района. Всего военкомат разошлет примерно три тысячи повесток: каждого призывника уведомят по три раза. Дальше состоится врачебная комиссия, которая отсеет непригодных для службы парней. Также отсрочки получат студенты и учащиеся. Сотрудники военкомата ожидают, что на призывные пункты прибудет около 200 человек. Они отправятся служить в Западный военный округ.

Примерно 30% новобранцев пройдут службу в учебных подразделениях, где получат воинскую профессию, а потом уже продолжат служить.

За уклонение от службы призывники будут нести уголовную ответственность по статье 328.

ИСТОЧНИК KP.RU

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