В Ярославле готовят постановление о переименовании Первомайского бульвара

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-01T16:47:23+03:00

Первомайский бульвар хотят разделить на два и переименовать. Фото: архив "КП-Ярославль".

Улицу разделят на две части и каждую назовут по-своему

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Власти Ярославля готовят постановление о переименовании Первомайского бульвара. Улицу собираются разделить на две части и каждой из них дать свое наименование. Отрезок бульвара от Волковского театра до Красной площади хотят назвать Театральным бульваром, а участок от Красной площади до Волжской Набережной – Некрасовским.

Напомним, идею о переименовании бульвара в конце прошлого года поддержала муниципальная комиссия по топонимике. После этого ярославец Сергей Казанский вышел с предложением вернуть улице ее прошлое название – Казанский бульвар.

В мэрии подчеркнули, что окончательное решение о переименовании пока не утверждено.

ИСТОЧНИК KP.RU