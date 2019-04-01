В Ярославле готовят постановление о переименовании Первомайского бульвара
Власти Ярославля готовят постановление о переименовании Первомайского бульвара. Улицу собираются разделить на две части и каждой из них дать свое наименование. Отрезок бульвара от Волковского театра до Красной площади хотят назвать Театральным бульваром, а участок от Красной площади до Волжской Набережной – Некрасовским.
Напомним, идею о переименовании бульвара в конце прошлого года поддержала муниципальная комиссия по топонимике. После этого ярославец Сергей Казанский вышел с предложением вернуть улице ее прошлое название – Казанский бульвар.
В мэрии подчеркнули, что окончательное решение о переименовании пока не утверждено.
ИСТОЧНИК KP.RU