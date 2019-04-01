Ярославские приставы приехали на работу к молодому человеку и принудительно доставили его в противотуберкулезный диспансер

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-01T16:27:55+03:00

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Врачи туберкулезной больницы обратились в суд с иском о принудительной госпитализации ярославца. Они требовали, чтобы молодого человека срочно доставили в медучреждение, потому что он опасен для людей. Парень знал о своем заболевании, но ничего не предпринимал. Он ходил по городу, работал в общественном месте и бывал там, где много народа. Судебные приставы прибыли прямо на рабочее место туберкулёзника и забрали его с собой. Представители власти доставили парня в противотуберкулезный диспансер. Теперь он уже никуда не убежит от врачей: по решению суда больному предстоит пройти полный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU