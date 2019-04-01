2019-04-01T16:27:13+03:00
Общество

В Ярославле для участников проекта «Ателье» прошел мастер-класс по фотографии

Следующим этапом проекта станут курсы по видеосъемке
Полина ЗАЙЦЕВА
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Участники медиапроекта познакомились с искусством фотографии.Участники медиапроекта познакомились с искусством фотографии.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле прошел очередной этап медиапроекта «Ателье», в рамках которого 20 молодых людей осваивают навыки в работе журналистом и блогером. На этот раз ребята познакомились с искусством фотографии. Участники проекта научились создавать композицию при естественном освещении.

— Для фото участники принесли личные вещи, которые характеризуют именно их. Через такой набор раскрывается индивидуальность человека, и каждый из присутствующих может сделать что-то своё, — пояснила фотограф, руководитель фотопроекта «Твои руки» Ксения Сульдина.

Следующим этапом в изучении профессий станут мастер-классы по видеосъемке и курсы по созданию личного бренда. После завершения теоретической части медиапроекта «Ателье» участников ждет защита собственного проекта перед членами жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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