В Ярославле могут отменить автобус №77

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-01T18:22:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле до конца этого года могут произойти два транспортных изменения. Проект решения выложен на сайте мэрии города.

В частности, автобус №72, который следует от Больших Полянок до вокзала Ярославль-Главный, хотят пустить по улице Большой Октябрьской. Собственно, здесь он и ходил раньше. Но в 2016 году власти приняли решение – пустить его через КЗЦ «Миллениум».

- Сейчас мы отмечаем, что из-за такого решения пассажиропоток на маршруте сократился, что не выгодно перевозчику. Кроме того, многих ярославцев не устраивает, что улица Большая Октябрьская осталась без автобусного сообщения. Сейчас по ней ходит только троллейбус №5. Но в случае обрывов контактной сети или заторов на Московском проспекте, которые трудно объехать электротранспорту, уехать с Большой Октябрьской становится затруднительно, - пояснил первый заместитель директора ДГХ – начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Ярославцы, которые садятся на транспорт у КЗЦ «Миллениум» тоже, по мнению властей, пострадать не должны, так как в этом месте остается еще два автобуса - №18м и №49.

А вот автобус №77, который возит пассажиров от жилого комплекса «Норские резиденции» до 15 микрорайона, могут вовсе отменить. Инициативу объяснили тем, что данный маршрут практически полностью дублируется маршрутом №70. Освободившийся подвижной состав власти хотят пустить на участок, который остался без транспорта после отмены автобуса №60 – улица Куропаткова, школа №17 и т.п.

Правда, пока все эти изменения – только проекты. В ближайшее время должна собраться комиссия из представителей разных департаментов, чтобы обсудить перемены и либо принять их, либо отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU