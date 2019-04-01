Крысиный променад по Заволжским дворам: в Ярославле вместе с природой просыпаются грызуны
Весну в Ярославле чувствуют не только горожане. В Заволжском районе проснулись и разгуливают по дворам… крысы! Видео со Школьного проезда появилось в группе «Подслушано в Ярославле» Вконтакте. Пользователи соцсети тут же активировались и стали писать комментарии. Кто-то считает, что во всем виноваты сами жильцы, прикармливающие собак: там, где много собак – мало кошек и, как следствие, появляются крысы. Кто-то нашел очередной повод поругать власть.
– Хартия не убирает мусорные площадки, корма для крыс много, вот и расплодились, – пишет Илья.
Другие ярославцы делятся не менее значимой проблемой, связанной с серыми грызунами: они забираются в машины и уничтожают там провода.
– В тачке моей на днях одна крыса тоже погрызла шланг на омывайку, – возмущается пользователь Андрей.
В Ярославле крысы бегают по улицам.Видео: Подслушано в Ярославле! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU