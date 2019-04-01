Крысиный променад по Заволжским дворам: в Ярославле вместе с природой просыпаются грызуны

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-01T16:05:40+03:00

Часто грызуны забираются в машины и уничтожают там провода/ФОТО: соцсети

Они бегают по дворам и смущают прохожих [ВИДЕО]

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Весну в Ярославле чувствуют не только горожане. В Заволжском районе проснулись и разгуливают по дворам… крысы! Видео со Школьного проезда появилось в группе «Подслушано в Ярославле» Вконтакте. Пользователи соцсети тут же активировались и стали писать комментарии. Кто-то считает, что во всем виноваты сами жильцы, прикармливающие собак: там, где много собак – мало кошек и, как следствие, появляются крысы. Кто-то нашел очередной повод поругать власть.

– Хартия не убирает мусорные площадки, корма для крыс много, вот и расплодились, – пишет Илья.

Другие ярославцы делятся не менее значимой проблемой, связанной с серыми грызунами: они забираются в машины и уничтожают там провода.

– В тачке моей на днях одна крыса тоже погрызла шланг на омывайку, – возмущается пользователь Андрей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/700576" frameborder="0"></iframe> В Ярославле крысы бегают по улицам.Видео: Подслушано в Ярославле! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU