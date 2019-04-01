Школьники Ярославля и их родители выскажут мнение о школьном питании
1 апреля в школах Ярославля началось анкетирование о качестве питания в столовых. Ожидается, что в опросе примут участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей. Как сообщили в мэрии города, анкеты будут выдаваться каждому третьему ученику по школьным журналам.
Участникам предстоит ответить на вопросы: завтракает ли ребенок дома перед школой, берет ли еду из дома в школу, какое блюдо из школьного меню нравится больше и что хотелось бы заменить.
- Все вопросы были разработаны специалистами департамента образования мэрии, институтом развития стратегических инициатив и согласованы с Роспотребнадзором, - пояснили в городской администрации.
Итоги опроса станут известны во второй половине апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU