Школьники Ярославля и их родители выскажут мнение о школьном питании

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-01T15:40:20+03:00

С 1 апреля в Ярославле началось анкетирование по школьному питанию. Фото: Мэрия Ярославля

С 1 апреля в учебных учреждениях начнется анкетирование по данному вопросу

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1 апреля в школах Ярославля началось анкетирование о качестве питания в столовых. Ожидается, что в опросе примут участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей. Как сообщили в мэрии города, анкеты будут выдаваться каждому третьему ученику по школьным журналам.

Участникам предстоит ответить на вопросы: завтракает ли ребенок дома перед школой, берет ли еду из дома в школу, какое блюдо из школьного меню нравится больше и что хотелось бы заменить.

- Все вопросы были разработаны специалистами департамента образования мэрии, институтом развития стратегических инициатив и согласованы с Роспотребнадзором, - пояснили в городской администрации.

Итоги опроса станут известны во второй половине апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU