Ярославский завод компании «Балтика» погрузился в темноту

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-01T15:17:02+03:00

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30 марта 2019 года филиалы компании «Балтика» в Ярославле, Туле и Воронеже присоединились к масштабной экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы. В этот день пивовары не только выключили освещение на заводах, но и провели для своих гостей экологические экскурсии, посвященные бережному отношению к природе и экономному использованию ее ресурсов.

Напомним, что в акции Всемирного фонда дикой природы ежегодно принимают участие более 2 миллиардов человек из более чем 175 стран и почти 7000 городов. Во время «Часа Земли» была отключена электрическая подсветка у знаменитых памятников архитектуры, включая московский Кремль, Эйфелеву башню, Колизей и здание Оперы в Сиднее.

На заводе компании «Балтика» в Ярославле во время эко-экскурсии совершеннолетние посетители узнали, какие технологии помогают предприятию существенно экономить природные ресурсы.

Так, разработан калькулятор водного баланса, который помогает точно планировать нагрев и потребление воды на производстве. Кроме того, компания фокусирует свое внимание на настройке оптимальных режимов работы оборудования, налаживании систем оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд.

Экономить тепловую энергию помогают, например, «пуховички», которыми укрыты все чаны варочного цеха. Они позволяют сохранить тепло, благодаря чему при последующем нагреве чана тратится меньше энергоресурсов, а в атмосферу попадает меньше выбросов углекислого газа.

Для экономии электроэнергии заводы разделены на зоны постоянного и переменного присутствия людей - исходя из этого выбирается и тип освещения. В зонах переменного присутствия установлены датчики движения или времени.

Олег, участник акции «Час Земли»: «Для меня акция «Час Земли» на пивоваренном заводе стала очень долгожданной и интересной. Во-первых, я уже давно мечтал посетить предприятие и посмотреть, как варится пиво. Во-вторых, уже несколько лет я принимаю участие в международной акции «Час Земли». Открытием для меня стал интерактивный формат экскурсии – было увлекательно и познавательно. Любопытно, конечно, было узнать, как такая масштабная компания, «Балтика», экономит ресурсы, например, с помощью оборотного использования воды для технических целей. Было здорово почувствовать себя участником большого и нужного события».

После наблюдения за тем, как цехи пивоварен погрузились в темноту, гостям предложили принять участие в интеллектуальных баттлах, посвященных проблемам экологии, ответить на вопросы об окружающей среде. И так же – при свечах – продегустировать сорта напитков компании.

Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Центр Светлана Воронина: «Международная акция «Час Земли» – уникальная возможность объединить усилия граждан, представителей власти и бизнеса для решения экологических проблем, обратить внимание широкого круга людей на состояние окружающего мира. Мы ежегодно поддерживаем акцию «Час Земли», приглашаем гостей на заводы и рассказываем о том, как наша компания снижает влияние на окружающую среду и что забота о природе должна быть частью повседневной жизни».

Как отмечают в компании, «Балтика» ежедневно проделывает системную работу по сокращению потребления энергоресурсов. Снижение воздействия на окружающую среду является для нее одним из ключевых приоритетов в рамках программы развития. «Балтика» первой из числа организаций, входящих в состав Carlsberg Group, получила сертификат о внедрении интегрированной системы менеджмента, что гарантирует соблюдение строгих стандартов в области качества продукции, охраны окружающей среды, защиты здоровья и пищевой безопасности.

Уделяя особое внимание оптимизации работы с отходами, компания с 2013 года осуществляет проект «Принеси пользу своему городу», направленный на развитие системы раздельного сбора отходов в России. Сейчас инициатива охватывает 56 городов, в том числе Ярославль, где установлены специальные контейнеры для раздельного сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU