На Суздалке в Ярославле горит дом: есть погибщие

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-01T16:28:49+03:00

В МЧС сообщили, что горит квартира на четвертом этаже Фото: Роман РЫЖИКОВ

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На Суздалке в Ярославле горит многоэтажка. На месте работают спасатели. По словам очевидцев, пожар происходит на одном из верхних этажей дома № 190 по улице Суздальской.

- Слышно, как стекла трещат, дым валит. – рассказывают свидетели происшествия. – Жильцы выбежали на улицу, с обеих сторон дома пожарные, люди стоят на балконе.

В МЧС сообщили, что поступило сообщение о возгорании на четвертом этаже. На место направлены специалисты. Информация уточняется.

Стало известно, что в пожаре погибла 60-летняя женщина, пострадал 23-летний молодой человек, он госпитализирован.

По предварительным данным на месте работают восемь единиц техники, к тушению привлечены 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU