В Ярославской области подросток угнал у собутыльника «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-01T15:06:54+03:00

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В Переславле-Залесском у местного жителя угнали машину. Позже сотрудники ГИБДД нашли «ВАЗ» в кювете, а за рулем автомобиля сидел 18-летний парень. Оказалось, он знал хозяина машины. Сначала они вместе выпивали, а потом угонщик решил прокатиться с ветерком, и взял ключи у своего собутыльника. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Согласно букве закона, теперь юный преступник отправится за решетку на срок до пяти лет.

Напомним, в Рыбинске у мужчины украли скутер. Ущерб составил почти 15 тысяч рублей. Полиция начала расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU