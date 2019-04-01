В Ярославле победительница проекта «Мама-предприниматель» создала свою студию раннего развития

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-01T14:42:32+03:00

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В Ярославле победительница проекта «Мама-предприниматель» открыла студию раннего развития. Евгения Суханова выиграла в 2018 году гранд в 100 тысяч рублей.

– Проект «Мама-предприниматель» ориентирован на женщин, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье, – сказала директор областного департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.

Прием заявок на 2019 год уже начался. Он будет проходить на сайте http://mama-predprinimatel.ru до 24 сентября. Поучаствовать могут молодые мамы в декрете или с несовершеннолетними детьми, у которых нет официальной предпринимательской деятельности, или они ведут ее не больше года.

В новой студии «Умка», созданной Евгенией, будут заниматься малыши и дети до 14 лет. В штате уже есть две сотрудницы, а в скором времени появятся еще две. Сама мама-предприниматель будет преподавать ментальную арифметику.

Оказалось, что у женщины за плечами уже есть опыт предпринимательской деятельности – она создавала похожую студию в поселке Туношна.

– Место для студии выбрала с помощью портала «Бизнес-навигатор», – поделилась Евгения. – Он помог определить густонаселенный район, где есть большая потребность в развивающих центрах и местах для времяпрепровождения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU