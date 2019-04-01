В Рыбинске продлили запрет выхода на лед до 22 апреля
Запрет коснулся Рыбинского и Горьковского водохранилищ, а также рек в их акватории
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Власти Рыбинска продлили запрет выхода на лед. Ранее он был установлен до 1 апреля 2019 года, а теперь сроки ограничения действуют до 22 апреля. Рыбинцы не должны пешком или на снегоходах находиться на льдах Рыбинского и Горьковского водохранилищ в черте города. Это касается и рек Волга, Шексна и Черемуха. Безответственное поведение может быть чревато непоправимыми последствиями.
Напомним, на реке Нерль в Переславском районе утонул 13-летний мальчик. Он гулял вместе с другом по берегу реки и проигнорировал запрещающий выходить на лед знак. Один подросток смог выбраться, а второй ушел под лед.
ИСТОЧНИК KP.RU