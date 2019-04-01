2019-04-01T14:14:25+03:00
Общество

В Рыбинске продлили запрет выхода на лед до 22 апреля

Запрет коснулся Рыбинского и Горьковского водохранилищ, а также рек в их акватории
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Рыбинска продлили запрет выхода на лед. Ранее он был установлен до 1 апреля 2019 года, а теперь сроки ограничения действуют до 22 апреля. Рыбинцы не должны пешком или на снегоходах находиться на льдах Рыбинского и Горьковского водохранилищ в черте города. Это касается и рек Волга, Шексна и Черемуха. Безответственное поведение может быть чревато непоправимыми последствиями.

Напомним, на реке Нерль в Переславском районе утонул 13-летний мальчик. Он гулял вместе с другом по берегу реки и проигнорировал запрещающий выходить на лед знак. Один подросток смог выбраться, а второй ушел под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле победительница проекта «Мама-предприниматель» создала свою студию раннего развития
В Ярославле победительница проекта «Мама-предприниматель» создала свою студию раннего развития
В Рыбинске поймали мужчину, который по пьяни украл скутер
Ярославский предприниматель торговал на рынке поддельными кроссовками
«К вам подъехал танк»: 1 апреля таксисты шутят над ярославцами
Портал в другие миры: в Ярославле снова провалился асфальт
Экс-сотрудник областного правительства предстанет перед судом за взятку в крупном размере
Режиссер Никита Михалков выступил за объединение Волковского и Александринского театров
Ярославна может лишиться телевизоров и «голубого» топлива из-за долгов за газ
Хулиганы исписали здание УМВД в Ярославле
В Ярославле задержаны наркодилеры, у которых с собой было почти 3 кг героина
Ярославец облил дверь бывшей веществом с ядовитым запахом
Жуткое ДТП в Ярославской области:трое погибших, покореженное железо
В Ярославской области заканчивают демонтаж сгоревшей по осени сельской школы
Губернатор Ярославской области и мэр Ярославля синхронно ушли в отпуск