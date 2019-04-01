В Рыбинске поймали мужчину, который по пьяни украл скутер

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-01T14:03:07+03:00

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В полицию Рыбинска обратился мужчина, у которого украли скутер. Потерпевший рассказал, что транспортное средство угнали прямо из двора, который находится в Назаровском районном поселении.

- Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 33-летний местный житель.

Преступник признал свою вину и пояснил, что в момент совершения кражи находился в алкогольном опьянении. Мужчина хотел продать украденный скутер, но не успел. По факту произошедшего заведено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU