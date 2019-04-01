Ярославский предприниматель торговал на рынке поддельными кроссовками

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-01T13:51:58+03:00

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В одном из магазинов на Дзержинском рынке предприниматель торговал поддельными кроссовками. Прокуратура приехала на точку и изъяла 11 пар обуви фирмы «Аdidas», а сотрудники экспертно-криминалистического центра сообщили, что товарные знаки не являются оригинальными. Также у торговца не было разрешения на использование маркировки «Аdidas» и вообще на продажу кроссовок этой фирмы. Было возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного воспроизведения чужого товарного знака. Теперь хитрый предприниматель выплатит штраф в трехкратном размере стоимости товара (но не менее 50 тысяч рублей), а его поддельная обувь будет конфискована.

Материалы дела переданы в Арбитражный суд Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU