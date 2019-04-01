2019-04-01T13:28:28+03:00
Общество

«К вам подъехал танк»: 1 апреля таксисты шутят над ярославцами

К клиентам «присылают» необычную технику
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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1 апреля таксисты шутят над клиентами.1 апреля таксисты шутят над клиентами.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Известный российский сервис заказа такси 1 апреля решил подшутить над своими клиентами.

- После создания заказа пользователю поступает автоматический звонок, в котором голосовой помощник информирует, какой автомобиль назначен и через сколько минут он приедет. В компании решили отметить День Смеха и изменили стандартное голосовое сообщение «К вам подъехал автомобиль...», добавив различные варианты транспорта. Теперь людей будут возить броневик, крейсер, ледокол, лимузин, мопед, мотоцикл, пароход, танк, велосипед, вертолет, самолет и даже космический корабль, - рассказали в сервисе.

В такси считают, что такой способ отметить День смеха понравится заказчикам и подарит им заряд хорошего настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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