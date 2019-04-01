2019-04-01T13:22:15+03:00
Происшествия

Портал в другие миры: в Ярославле снова провалился асфальт

На этот раз это случилось на перекрестке улицы Лисицина и Мышкинского проезда [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Такая "дыра" - следствие аварии на сетях водоканала/ФОТО: Вадим СударевТакая "дыра" - следствие аварии на сетях водоканала/ФОТО: Вадим Сударев
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В Ярославле весной ежегодно открываются порталы в потусторонние миры. Очередное происшествие случилось на перекрестке улицы Лисицына и Мышкинского проезда. Там провалился асфальт. В группе «Жесть Ярославль» Вконтакте появились первые фото. Пользователи соцсети тут же стали дискутировать о причинах этого ЧП.

– Подземные коммуникации еще со времен царя гороха остались. Тут делай-не делай дороги, ливневка все-равно не работает, а трубы все гнилые, – пишет один из ярославцев.

Действительно, на сетях водоканала случилась авария.

– В течение 2-х часов уберут воду, яму засыплют щебнем. Через 3-4 дня на месте провала положат асфальт, – прокомментировали в мэрии Ярославля.

На Лисицына в Ярославле провалился асфальт .Видео: Жесть Ярославль / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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