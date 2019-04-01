2019-04-01T12:59:00+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник областного правительства предстанет перед судом за взятку в крупном размере

Бывший замдиректора Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев был задержан сразу после получения муляжа
Роман РЫЖИКОВ
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя директора регионально Департамента охраны объектов культурного наследия . Экс-сотрудник областного правительства Роман Васильев обвиняется в покушении на получение взятки. В январе этого года его взяли с поличным.

Оперативный эксперимент прошел в январе этого года. Тогда 42-летний Васильев получил 725 тысяч рублей от учредителя некой коммерческой организации, занимающейся реставрацией памятников культуры. За эти деньги он должен был убедить директора, чтобы тот утвердил акт приемки работ. Правда, деньги оказались муляжом, а сразу после передачи, Васильев был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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