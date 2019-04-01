2019-04-01T12:56:23+03:00
Общество

Ярославна может лишиться телевизоров и «голубого» топлива из-за долгов за газ

Приставы пришли к женщине, чтобы арестовать ее имущество
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Неплательщица задумалась о погашении долга в 19 тысяч рублей/ФОТО: пресс-служба УФСС России по Ярославской областиНеплательщица задумалась о погашении долга в 19 тысяч рублей/ФОТО: пресс-служба УФСС России по Ярославской области
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Приставы Заволжского района пришли в гости к женщине, которая в течение долго времени не платила за газ, но использовала его. Вместе с приставами навестили должницу и газовики, которые поставили на газовую трубу заглушку. Неплательщица задумалась о погашении долга в 19 тысяч рублей, ведь приставы арестовали ее телевизоры. Если женщина не предпримет никаких попыток, и не выплатит задолженность, то останется не только без «голубого» топлива, но и без «голубых ящиков", которые будут реализованы представителями власти.

В последнее время приставы-исполнители нередко посещают должников, в отношении которых вынесены судебные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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