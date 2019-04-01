В Ярославле задержаны наркодилеры, у которых с собой было почти 3 кг героина

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-01T10:31:24+03:00

У мужчины с собой было два брикета героина, расфасованного в 1032 свертка/ФОТО: УМВД России по Ярославской области

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В Ярославле на улице Строителей сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который нес с собой два брикета героина, расфасованного в 1032 свертка. Наркодилер был ранее судим.

Спустя время полицейские задержали еще четверо человек, которые также причастны к незаконному сбыту наркотиков. У одного из них, безработного, и осужденного 43-летнего мужчины нашли сверток героина весом 314,5 граммов.

Сотрудники УМВД России по Ярославской области установили, что задержанные мужчины делали героиновые закладки в городе.

Были возбуждены уголовные дела по статье 228. В настоящее время расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/700469" frameborder="0"></iframe> Задержание распространителей героина.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU