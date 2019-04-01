В Ярославле задержаны наркодилеры, у которых с собой было почти 3 кг героина
В Ярославле на улице Строителей сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который нес с собой два брикета героина, расфасованного в 1032 свертка. Наркодилер был ранее судим.
Спустя время полицейские задержали еще четверо человек, которые также причастны к незаконному сбыту наркотиков. У одного из них, безработного, и осужденного 43-летнего мужчины нашли сверток героина весом 314,5 граммов.
Сотрудники УМВД России по Ярославской области установили, что задержанные мужчины делали героиновые закладки в городе.
Были возбуждены уголовные дела по статье 228. В настоящее время расследование продолжается.
Задержание распространителей героина.УМВД по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU