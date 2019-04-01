Ярославец облил дверь бывшей веществом с ядовитым запахом

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-01T09:59:01+03:00

Оказывается, что этот поступок – месть или ревность бывшего ухажера девушки/ФОТО: соцсети

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В эти выходные в Дзержинском районе произошло странное происшествие. Местный мужчина устроил для жителей подъезда одного из домов настоящий ад. Он облил дверь своей знакомой едким веществом. От этого пострадала не только девушка, но и все соседи.

– Спасло то, что ночью одна из соседок стала кормить грудного ребенка и обнаружила ядовитый запах. Вызвали полицию, в итоге было обнаружено, что разлита краска, – пишет в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте очевидец Юлия Кропотова.

Оказывается, что этот поступок – месть или ревность бывшего ухажера девушки.

– Походу у паренька с головой проблемы: сначала преследовал, потом нападал в подъезде, а теперь вот устроил такое, – жалуется женщина в комментариях под постом.

Ярославцы считают, что Юлия «нагнетает атмосферу», и ничего страшного, кроме обычного хулиганства, не произошло. Однако, сам факт оставляет какое-то неприятное ощущение, ведь краска похожа на брызги крови…

ИСТОЧНИК KP.RU