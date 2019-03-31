В Ярославской области прямо у подъезда жилого дома провалился колодец

СЕГОДНЯ 19:50 2019-03-31T19:50:17+03:00

В провалившийся колодец в темноте легко может упасть взрослый человек. ВК/Подслушано в Тутаеве

В огромную ямищу в темноте легко может упасть взрослый человек

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Колодец в Тутаеве, по заверениям очевидцев, провалился сегодня, 31 марта, днем.

- Он сегодня утром еще стоял. Проходила мимо, видела, люк набок был, - написала в популярной соцсети Марина Вельсина.

Дом №40 по улице Комсомольской, на подходе к которому провалился колодец, был построен в далеком 1932 году, то есть 87 лет назад. Этот двухэтажный, двухподъездный, кирпичный дом соседствует с кафе «Джем». Обслуживает его ООО «УК «РЭУ».

Жильцы дома, особенно того подъезда, возле которого образовалась ничем не прикрытая огромная яма, переживают, что могут попасть в страшную ловушку. Чтобы этого не случилось, горожане советуют им срочно обращаться не только в Водоканал и УК, но и к мэру города Дмитрию Юнусову.

ИСТОЧНИК KP.RU