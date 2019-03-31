Страшная трагедия: в Ярославской области утонул 13-летний подросток, гулявший по тонкому льду

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-31T18:41:11+03:00

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Сегодня, 31 марта, двое школьников, гуляя по берегу реки, проигнорировали запрещающий выходить на лед знак. Ребята начали переходить водоем и провалились. Один мальчик смог выбраться из ледяной полыньи, а второй утонул.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Ярославской области. - На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Также проводятся мероприятия, направленные на поиск и извлечение из воды тела погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU